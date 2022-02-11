David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber la Campionatele Europene de nataţie de la…
Serviciul Public Județean Salvamont Brașov a transmis precizări după identificarea, în zona Valea Ciubotea din Munții Bucegi, a trupului tânărului…
Corona Brașov a pornit cu o victorie la turneul amical „Poarta Transilvaniei”, care are loc la Bistriţa. Formaţia pregătită de…
Etilotestul a indicat 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat Accidentul s-a produs ieri seară, în jurul orei 19:30, pe…
Un copil în vârstă de 9 ani a fost grav rănit, după ce a pierdut controlul unei trotinete electrice și…
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, cu sprijinul comisarilor din cadrul Gărzii Naționale de Mediu –…
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Adrian Radu, a anunțat că șoferul implicat în tragedia de pe strada Mureșenilor,…
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au dispus, la data de 13 august 2026, reținerea a doi bărbați, de 48…
Trupul unei persoane aflate într-o stare avansată de degradare a fost descoperit astăzi, 14 august, în zona montană din Munții…
Horoscopul de weekend 14–16 august 2026 Weekendul vine cu energie, întâlniri neașteptate și momente în care fiecare zodie va simți…
Pompierii covăsneni au intervenit ieri pentru stingerea a două incendii, unul de vegetație în Doboșeni, iar celălalt izbucnit în fondul…
Peste 130 de pompieri brașoveni vor fi pregătiți zilnic să intervină, în perioada 14–16 august, cu ocazia minivacanței prilejuite de…
Corona Brașov va juca în acest weekend la turneul amical de la Bistriţa. După meciurile mai puţin reuşite de la…
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Adrian Radu, a oferit noi informații despre șoferul în vârstă de 50 de…
Șoferul în vârstă de 50 de ani care a produs tragedia de pe str. Mureșenilor, din municipiul Brașov, a fost…
Ancheta în cazul accidentului grav produs pe strada Mureșenilor din Brașov a fost preluată ieri de Parchetul de pe lângă…
Serviciul Public Județean Salvamont Brașov a transmis precizări după identificarea, în zona Valea Ciubotea din…
Horoscopul de weekend 14–16 august 2026 Weekendul vine cu energie, întâlniri neașteptate și momente în care fiecare zodie va simți nevoia să lase în urmă rutina săptămânii. Pentru unii, zilele libere aduc romantism și vești…
O misiune mai puțin obișnuită pentru pompierii brașoveni: doi pescăruși au rămas blocați într-un spațiu îngust dintre blocuri, în municipiul…
Scena politică de la București este din nou în fierbere, iar undele de șoc ale negocierilor de culise ajung chiar şi la Brașov. În timp ce social-democrații își fac calculele pentru a aduna numărul magic…
Salvamontiștii din Zărnești, jud. Brașov, au finalizat un nou proiect dedicat iubitorilor de escaladă sportivă în Prăpăstiile Zărneștilor. Noul traseu, denumit „Trifoi cu 4 foi”, a fost amenajat la faleza mică, aflată pe partea opusă,…